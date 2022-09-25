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Giriş Tarihi: 25.9.2022 11:32 Son Güncelleme: 25.9.2022 11:33

İzmir’de kardeş cinayeti: Metruk binada yakalandı!

İzmir Konak'ta ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun A. (27), hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ağabey ise polis ekipleri tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

DHA
İzmir’de kardeş cinayeti: Metruk binada yakalandı!

Kanlı olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile kardeşi Mahsun A.(27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.A., kardeşi Mahsun A.'yı ensesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen Mahsun A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahsun A., ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsun A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

METRUK BİNADA YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçarak uzaklaşan M.A.'nın, metruk bir binada saklandığını belirledi. Saklandığı yerde ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.(DHA)

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İzmir’de kardeş cinayeti: Metruk binada yakalandı!
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