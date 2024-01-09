İzmir’de karı-kocayı vuran eski muhtar tutuklandı

Olay, dün gündüz saatlerinde Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı E.D. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.K, yanında bulunan tabancayla karı-kocaya ateş açtı.

Kurşun yağmuruna tutulan çiftten Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, karısı E.D. ise elinden vuruldu. Olayın faili olan eski muhtar Ş.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan eski muhtar Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.