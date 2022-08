İzmir’de Karınca Modeli rekor kırdı 2 yılda 80 bin ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, göreve geldiği günden bu yana uyguladığı "Karınca Modeli" çalışma sistemini bu hafta Buca İlçesinde gerçekleştirdi.

Karınca Modeli saha çalışmasına yönelik bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "21 yıllık siyasi tarihimizin 20 yılını iktidar olarak geçirdik. Seçmenimizle teması da doğru yollardan tayin ettik. Yeni 20 yıllara 'Bir olduk 21 olduk' sloganımızla yelken açtık. Karınca Modeli sayesinde İzmir teşkilatımız tüm ekibiyle bir ilçeye çıkarma yaparak, o ilçenin damarlarına girdi. 30 ilçede STK, muhtar ve vatandaş ziyaretleri yapıldı. 80 bin ziyaret gerçekleştirildi. Bunun 43 bini esnaf ziyareti, 13 bine yakını hane, 2 bine yakını muhtar, bin 200'ü STK ve üye ziyaretleri... Kişi bazında ise 500 bine yakın hemşerimize doğrudan temas etme durumu oldu. Buradan gelen bilgiler, dönüşler bize yansıtıldı, biz de vatandaşımızın taleplerinin bizle ilgili olanları için adımlar attık, hayata geçirdik. Hem yerel hem de ülke genelindeki meseleleri çözüme kavuşturma imkanı oldu. Tabi yerel yönetimlerle ilgili çok şikayet geliyor, onları da ilgili yerlere iletmeye gayret ettik. Tabi ki şikayetlerin büyük kısmı yerel yönetimlerle ilgili... Hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şikayetler" dedi.

MİLLETİN PARTİSİYİZ"

Gönül seferberliğinin 3. etabını uygulamaya devam Ettiklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de; "Gönül seferberliği programına AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak 2020 yılında başladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun içinde çok özel bir bölüm var ki, bugün uyguladığımız program da buna dahil; karınca modeli ve eş zamanlı ziyaretler. Bu çerçevede bugüne kadar 2020'den bugüne kadar 66 tane karınca ve eş zamanlı çalışma modelimizi ilçelerimizde uyguladık. 3'er - 5'er defa gittiğimiz ilçelerimiz var ama her ilçemizde muhakkak 1 defa gittik. Karınca modeli ile hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, milletvekillerimiz, mahalle başkanlarımız ve ilçe teşkilatımızın katılımıyla alana çıkıyoruz. Yaklaşık 300 kişilik bir kalabalıkla gittiğimiz ilçede bütün sokaklara, STK'lara, muhtarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun da tabi ki çok önemli geri dönüşlerini aldık, halkımız memnun. AK Parti'nin çalışma prensibi seçimden seçime değil, seçim bitiminden diğer seçim döneminin başlamasına kadar yapılan çalışmalardır. Bu kapsamda biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Seçim zamanı geldiğinde bütün çalışmalar bitmiş olacak, sadece seçim kampanyası ve sandıklara yönelik çalışmalar kalmış olacak. Milletimiz de diyor ki, sizi her gün görmenin mutluluğunu yaşıyoruz, bize sokakta seçimden seçime geliyorsunuz diyen 1 kişiye rastlamamız mümkün değil. Bu da AK Parti'nin milletin partisi olmasından kaynaklanıyor. AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık. Bu yaptığımız çalışmalarda milletimizin, İzmirli hemşerilerimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Biz iyi günde, kötü günde, şartlar, ekonomik koşullar iyi de olsa, kötü de olsa vatandaşın yanında olan bir siyasi partiyiz. Döviz yükseldiğinde veya düştüğünde, ya da ekonomik sıkıntılar olduğunda, istikrar kazanıp olumlu tabloya döndüğünde her zaman her şatta milletimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. AK Parti milletin partisi" diye konuştu.

KIRKPINAR: "21 YILDIR HALKIMIZIN VATANDAŞIMIZIN İÇİNDEYİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Biz 21 yıldan beri AK Parti olarak halkımızın, vatandaşımızın içindeyiz. Aslında kuruluşumuzdan beri biz bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz ama şu son 3 yıldan beri İzmir'de, il başkanımız, milletvekillerimizle birlikte karınca modeliyle sistematik bir çalışma yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmamız esnafımızla, vatandaşımızla, çiftçimizle, toplumumuz oluşturan bütün kesimlerle, STK'larımızla birlikte AK Parti'nin 21 yılda yapmış olduğu faaliyetleri, hizmetlerimizi anlatıyor, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız telkinleri, istişare ettiğimiz konuları da hem parlamentoya hem de Genel Merkezimize iletiyor, çözüm noktasında böyle bir çalışma tarzı yürütüyoruz. Zaten biz gittiğimi her yerde, yaptığımız çalışmalarda genelde siyasetçilere 'Seçimden seçime geliyorsunuz' söylemi olur ama biz AK Parti teşkilatları olarak bu söylemle hiç karşılaşmadık. Çünkü 21 yıldan beri hep vatandaşımızla birlikteydik, inşallah 2023 seçimleriyle de bu birlikteliğimiz devam edecek. Çünkü biz 21 yıldır ülkemize tarımda, sanayide, sağlıkta, iç ve dış politikada, tüm alan ve sektörlerde ülkemize çok şey kazandırdık. 80 yılda yapılamayanları biz 21 yılda yaptık. Vatandaşımız da bunu görüyor. Daha yenisini, daha güzelini biz vatandaşımıza sunmak istiyoruz ve bunun için halkımızın arasındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında 2023 yılında önemli bir seçim var. Seçim faaliyetlerimizi yürütürken, seçim manifestomuzu hazırlarken son olarak toplumumuzu oluşturan bütün paydaşlardan almış olduğumuz görüşleri hem Genel Merkezimize ileteceğiz hem de partimizin yetkili organlarında bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için paylaşımlarda bulunacağız. Buca'da bugün karınca modelini bir kez daha tatbik edecğiz" dedi.

"VATANDAŞ 'SAHADA AK PARTİ'DEN BAŞKASI YOK' DİYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise; "Biz bugün AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak 3 yıldır yapmış olduğumu karınca modelini Buca ilçemizde yapıyoruz. Eş zamanlı olarak milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız ve teşkilatlarımızla grup olarak, Buca'da herkese dokunacak, her türlü esnaf, STK, vefa ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Bu çalışma 3 yıldır yapılıyor. AK Parti İzmir Teşkilatı bugüne kadar 80 bin ziyaret gerçekleştirdi. Yapmış olduğumuz temaslarda da gördük ki; yüz yüze yaptığımız görüşmelerde, sırtını sıvazladığımızda, elini tuttuğumuzda çok daha farklı oluyor. Sahada yapılan çalışmalarda ben ilginç bir anımı anlatmak istiyorum. 'Hangi partidensiniz' diye soruldu bana, vatandaşın bir tanesi hiç bizi tanımadığı halde 'AK Parti'den başka kim var sahada' yorumunu yaptı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hepimizin saha olmasının getirdiği sonuç. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi; yüz yüze yapılan siyasetin, bire bir yapılan siyasetin, bu dokunuşların gerçekten geri dönüşünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.