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Giriş Tarihi: 26.7.2022 21:30

İzmir’de karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü genci öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde karısıyla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 18 yaşındaki genci defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
İzmir’de karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü genci öldüren zanlı tutuklandı
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673. Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi. Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Hamdo A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir’de karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü genci öldüren zanlı tutuklandı
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