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Giriş Tarihi: 17.2.2025 21:59 Son Güncelleme: 17.2.2025 22:17

İzmir’de karşı şeride geçen tır 3 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de 55 yaşındaki Mustafa Güzel’in kullandığı tır, sürücü denetimden çıkarak karşı şeride geçti. Bir kamyonete ve iki tıra çarparak durabilen tırın sürücüsü Güzel hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de karşı şeride geçen tır 3 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 16.30 sıralarında İzmir-Çanakkale Otoyolu'nda meydana geldi. Mustafa Güzel idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek TIR ve kamyonet, TIR'a çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Güzel'in hayatını kaybettiği belirlenirken, bir sürücünün de hafif yaralandığı tespit edildi. Güzel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Öte yandan kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, Güzel'in kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, ardından da karşı şeride geçip kaza yaptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de karşı şeride geçen tır 3 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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