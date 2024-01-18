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Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:05

İzmir'de katliam gibi kaza! Otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü!

İzmir'de içinde beş kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Yolcuların yola savrulduğu kazada, iki kişi kurtarılamadı. Üç kişi de ağır yaralandı.

DHA
İzmir’de katliam gibi kaza! Otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü!

Feci kaza, saat 03.30 sıralarında Tire-Bayındır kara yolu Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nde meydana geldi. Tire'den Bayındır yönüne giden Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18), Okan Acar (29), Salih Kaan Özarslan (20) ve Asil Can Duran'n (35) içinde bulunduğu 35 YAD 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki gençlerden bazıları, yola savruldu. Kazada Tire'de oto-yıkama servisi işleten Salih Kaan Özarslan ile reklam firması işleten Asil Can Duran hayatını kaybetti, diğer 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar sonrası Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobili kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de katliam gibi kaza! Otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü!
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