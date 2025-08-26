İzmir’de kayıp telefon kavgası cinayetle bitti

Olay dün saat 01.30 sıralarında, Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki Serkan Restoran'da meydana geldi. Restorana müşteri olarak eğlenmeye gelen Emirhan Kaya (20) isimli müşteri tuvalete giderken cep telefonunu masanın üzerinde bıraktı. Döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan Kaya, iddiaya göre güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde yan masadaki müşterinin cep telefonunu aldığını gördü. Yan masadaki müşteri ile yaşanan tartışma büyüdü.

İŞLETME SAHİBİ SİLAHINI ATEŞLEDİ

İşletme sahibi Yılmaz E. de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.