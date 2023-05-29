İzmir’de kıraathaneye molotoflu saldırı





SALDIRININ DÜN GERÇEKLEŞEN SİLAHLI KAVGAYLA İLGİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dün akşam saatlerinde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için 574. Sokak'ta bir araya gelmiş, iki grubun birbirine tabanca ile ateş açması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Bu akşam saatlerinde gerçekleşen molotof kokteylli saldırının silahlı kavgayla ilgili olduğu iddia edildi.

Olayın arından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler, kafalarında kask takılı şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.