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Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:40

İzmir'de kıskanç sevgili vahşeti: Tuğba Kul canice katledildi!

İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Bayraklı ilçesinde Caner G., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokakta tartıştığı kız arkadaşı Tuğba Kul’a önce tabanca ile ateş açtı, ardından bıçakladı. Caner G. olay yerinden kaçarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
İzmir’de kıskanç sevgili vahşeti: Tuğba Kul canice katledildi!

Olay, saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, Caner G. birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tuğba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul'un engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı. Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuğba Kul'u art arda bıçakladı. Yaşanan vahşetten sonra Caner G., olay yerinden kaçtı.
Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra mahalle sakinleriyle görüştü. Cinayet şüphelisi Caner G.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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İzmir'de kıskanç sevgili vahşeti: Tuğba Kul canice katledildi!
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