İzmir’de kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen ve kocası cezaevinde bulunan H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından H.Ç., Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.