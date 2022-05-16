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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:39

İzmir'de kolonları patlayan inşaat çöktü: 1'i ağır 3 yaralı

İHA
İzmir’de kolonları patlayan inşaat çöktü: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan inşaatın kolonları patladı. Patlama sonucu inşaat çöktü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Bir ev inşaatın bulunduğu şantiye alanında tek katlı yapıda kolon patlaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çökme nedeniyle inşaatta çalışan Mehmet Onat (63), Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31), beton parçalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri tarafından betonların altından çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.



BİR İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Onat'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de kolonları patlayan inşaat çöktü: 1'i ağır 3 yaralı
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