İzmir’de kolonları patlayan inşaat çöktü: 1’i ağır 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Çökme nedeniyle inşaatta çalışan Mehmet Onat (63), Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31), beton parçalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri tarafından betonların altından çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.