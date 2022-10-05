İzmir’de köpek kavgası: Cam şişe ile boğazını kestiler!

Yaşanan arbedede bir kişi yerde bulduğu bir cam şişe ile Koray Yüksel'i boğazından yaraladı. 48 yaşındaki adam boğazından aldığı darbe sonrasında yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde meydana gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.