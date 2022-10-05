İzmir’de köpek kavgası: Cam şişe ile boğazını kestiler!

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.