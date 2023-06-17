İzmir’de korkunç cinayet! Genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'deki dün akşam saatlerinde bir pansiyonda meydana gelen olayda, 3 gündür pansiyonda kalan Dudu Yılmaz'ı göremeyen pansiyon çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
KAYIP KOCASI ARANIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası Rıfat Yılmaz'a olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi. Polis cinayetten sonra kayıplara karışan Rıfat Yılmaz'ı her yerde arıyor.