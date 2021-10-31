İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı

EŞİ İLE BİRLİKTE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücülerden Hüseyin Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Canberk Babacan ile Gizemay Babacan, Figen Ketenci ve Fadime Koyun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı.