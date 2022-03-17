İzmir’de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Özcan Bakoğlu, sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında arıza yaptığı öğrenilen dorsenin altında tamir işlemi yapan Ali T. (57) ise yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.