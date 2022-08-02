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Giriş Tarihi: 2.8.2022 05:36

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de feci bir olay yaşandı. Karabağlar ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
İzmir’de korkunç kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe mevkiine yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, A.G. idaresindeki 35 ASF 707 otomobil Karabağlar ilçesinden Balçova yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Hasan K. (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisindeki sürücü A.G. yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, yolcu konumundaki Yılmaz Kızılboğa'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Kızılboğa'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyon sürücüsü H.K., ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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