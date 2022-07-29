İzmir’de korkunç olay! Balıkçıların sahildeki yer kavgası cinayetle bitti





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Saim Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli S.A. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.