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Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:59

İzmir'de korkunç olay! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde A.F., tartıştığı eşi Nuran F.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cani koca, 5 yaşındaki çocuğunu ise ev sahibine bırakıp kaçtı. Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'deki olay, saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, A.F. ile eşi Nuran F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.'yi boğazından bıçakladı. Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Nuran F.'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS, CANİ KOCANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

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İzmir'de korkunç olay! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
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