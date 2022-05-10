İzmir’de korkunç olay! İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ BIÇAKLANARAK YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada ise Berk K. ve Ali Rıza K. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.