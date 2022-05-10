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Giriş Tarihi: 10.5.2022 08:52

İzmir'de korkunç olay! İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

DHA
İzmir’de korkunç olay! İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ BIÇAKLANARAK YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada ise Berk K. ve Ali Rıza K. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada tedaviye alınan yaralılardan, Berk K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ali Rıza K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.E.G. ve A.G. olduğunu tespit etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de korkunç olay! İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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