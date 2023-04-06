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Giriş Tarihi: 6.4.2023 17:02

İzmir'de korkunç olay: Kapısında başından vurulan kadın öldü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşusuyla kavga eden kadın, evinin kapısında başından vurularak yaşamını yitirdi.

AA
İzmir’de korkunç olay: Kapısında başından vurulan kadın öldü!

Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y (18), yanındaki tabancayla ateş etti.

Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

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İzmir'de korkunç olay: Kapısında başından vurulan kadın öldü!
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