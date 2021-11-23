İzmir’de korkunç olay! ’Küfürleşme’ kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İşletme sahiplerinden A.S.'nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.