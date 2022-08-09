Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç olay: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu
Giriş Tarihi: 9.8.2022 12:16

İzmir'de korkunç olay: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı...

DHA
İzmir’de korkunç olay: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek K. ile eşi Ergün K. arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün K. evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dilek K., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Dilek K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından Ergün K., jandarmaya teslim oldu. Çiftin sık sık tartışma yaşandı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022!
'Abdülhamid Han' Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan'da panik katlandı!
KPSS ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de korkunç olay: Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA