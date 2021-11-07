İzmir’de korkunç olay! Tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel'in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.