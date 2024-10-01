İzmir’de korkunç son! Yanarak can verdi

Hüseyin Z'nin (23) kullandığı otomobil, Örnekköy Kemalpaşa Caddesi Demirliçay mevkisinde kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.
ÇARPMA SONRASI ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Çarpmanın şiddetiyle araç yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Hüseyin Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.