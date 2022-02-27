İzmir’de korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.