İzmir’de korkutan seramik deposu yangını

Yangın, Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki seramiklerin depolandığı açık alanda meydana geldin. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yanan seramik kutuları, diğer kısımlara sıçramadan söndürüldü. Öte yandan, yangının seramik deposu civarındaki çöplerin yanına bırakılan közlerden kaynaklandığı öne sürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.