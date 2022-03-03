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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:10 Son Güncelleme: 3.3.2022 12:17

İzmir’de korsan otoparkçı operasyonu: 10 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de korsan otoparkçı operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenledi. 10 şüpheliye işlem yapıldı. Korsan otoparkçılardan birinin 22. kez, diğerinin ise 20. kez yakalanması ‘bu kadarına da pes doğrusu’ dedirtti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güven içerisinde araçlarını park etmelerini sağlamak amacıyla denetimlere aralıksız devam ediliyor. Araçlarını park eden vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen korsan otoparkçı diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda son bir hafta içerisinde Konak ilçesi Alsancak semtinde yapılan denetimlerde, 10 korsan otoparkçı gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden birinin 22. kez, diğerinin 20. kez yakalanması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

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İzmir’de korsan otoparkçı operasyonu: 10 gözaltı
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