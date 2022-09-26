Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kumar baskını: 123 kişiye 223 bin TL ceza yazıldı!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 12:34 Son Güncelleme: 26.9.2022 12:36

İzmir'de kumar baskını: 123 kişiye 223 bin TL ceza yazıldı!

İzmir'de jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı. Kumar oynatan 2 kişi ise gözaltına alındı...

DHA
İzmir’de kumar baskını: 123 kişiye 223 bin TL ceza yazıldı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki kafelerde G.A. ve İ.A.'nın, tombala ile kumar oynattığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 123 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattıkları saptanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Son dakika | Genç kadına kızgın yağ dehşeti! Otel sahibine hapis istemi
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kumar baskını: 123 kişiye 223 bin TL ceza yazıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA