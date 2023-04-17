İzmir’de kumar baskını: 693 bin 405 TL ceza kesildi!

Baskınlarda 171 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 693 bin 405 TL idari para cezası kesildi, işletmeler mühürlendi. Kumar oynatan A.Ç., Ö.T. ve A.K. ise 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.