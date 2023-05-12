İzmir’de kumar katliamı: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede daha önceden aralarında kumar yüzünden tartışmalar yaşandığı belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kumar nedeniyle aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Kanlı hesaplaşmada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç olayda, Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.