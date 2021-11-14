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Giriş Tarihi: 14.11.2021 04:10

İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü

AA
İzmir’de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde kundaklama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, R.Ç, aralarında alacak meselesi bulunan Orhan Sönmez'i telefonla arayarak, Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki mobilya atölyesini yaktığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, atölyeyi kundaklayarak kaçan R.Ç'yi olay yerine yakın bir parkta otururken gözaltına aldı.

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İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü
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