İzmir’de kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir Valiliğinin internet sitesinde yer alan meteorolojik uyarıda, bu gece saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı belirtildi.

Sağanağın cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla İzmir il genelinde kuvvetli İzmir'in batı ve güneybatı kıyı ilçelerinde (Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar, Selçuk) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.