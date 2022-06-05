Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi saniye saniye kamerada
Giriş Tarihi: 5.6.2022 19:54

İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi saniye saniye kamerada

DHA
İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi saniye saniye kamerada

İzmir’in Gaziemir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu; kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü saat 14.25 sıralarında, Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibi kadına uzatıp altınla doldurmasını isteyen silahlı soyguncu, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması sonucu panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
LGS soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı! MEB ile LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı burada
LGS sınavı sona erdi! MEB 2022 LGS sınavı 2. oturum saat kaçta bitecek, kaç dakika ve saat sürecek?
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni formül! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 mesajı!
SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira! 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Son Dakika: Emekli ve memur maaşı için 5 aylık zam oranı resmen açıklandı: Emekli ve memur zammı ile yeni maaş hesabı: Temmuz zammı ne kadar olacak?
LGS sınavı yorumları nasıl, zor muydu yoksa kolay mıydı? MEB 2022 LGS öğrenci yorumları ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen soruları nasıldı, zor muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi saniye saniye kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA