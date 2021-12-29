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Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:57

İzmir'de litrelerce sahte içki ele geçirildi!

DHA
İzmir’de litrelerce sahte içki ele geçirildi!

İzmir'de sahte içki operasyonu yapıldı. 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda; sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ile alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi...

İzmir'de sıcak saatler yaşandı... İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle 21-27 Aralık'ta, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz'da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 kilo esrar, 53 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram bonzai ve 100 kök Hint keneviri ve 2 bong ele geçirildi. Esrarların ele geçirildiği evin, uyuşturucu imalatı için seraya çevrildiği belirlendi.
Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ile 1750 litre şarap ve alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İzmir'de litrelerce sahte içki ele geçirildi!
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