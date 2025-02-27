İzmir’de mazot yüklü tanker taksiye çarptı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULARAK YOL KENARINDAKİ BARİYERLERE ÇARPTIK"

Taksi şoförü Fikret B., "Karşıyaka yönüne yolcu götürüyordum, karşı yönden gelen TIR direk geldi bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptık. Takside müşteri vardı, yaralıydı. Ambulansa aldılar onu, götürdüler" dedi.