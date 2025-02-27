İzmir’de mazot yüklü tanker taksiye çarptı

İzmir'deki kaza, saat 06.30 sıralarında Altınyol Melez Deltası yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak yönüne giden 35 BTH 423 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikrek B. yönetimindeki 35 T 7658 plakalı taksiye çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULARAK YOL KENARINDAKİ BARİYERLERE ÇARPTIK"
Taksi şoförü Fikret B., "Karşıyaka yönüne yolcu götürüyordum, karşı yönden gelen TIR direk geldi bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptık. Takside müşteri vardı, yaralıydı. Ambulansa aldılar onu, götürdüler" dedi.