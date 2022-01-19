İzmir’de Mehmet Yaşar’ın cansız bedeni kötü kokular gelince ortaya çıktı!





ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar'ın cesedi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır ortalarda görünmediği iddia edilen Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.