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Giriş Tarihi: 19.3.2024 18:21

İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

İHA
İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, bugün Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71) vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı.

Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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