İzmir’de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı





Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.

İzmir'de merdiven altı üretildiği belirlenen 25 ton salça ele geçirildi | Video