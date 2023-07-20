İzmir’de miras kavgası: Dayısını öldürdü!

Bedri Münir K., iddiaya göre, tartıştığı dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu'ya yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.