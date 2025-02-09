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Giriş Tarihi: 9.2.2025

İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında polis memuru Yunus Aydın'ın (26) hayatını kaybetti.
Yunus Aydın'ın (26) kullandığı motosiklet, Mevlana Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve motosikletteki eşi Mihriban Aydın (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru olan Aydın'ın naaşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.
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İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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