İzmir’de motosikletle gezmeye çıkan yaşlı çift kazada öldü

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine giden kadın sürücü N.G (35) yönetimindeki otomobil ile Salihli yönüne seyir halinde olan Bayram Koçyiğit'in (67) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobilin kadın sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.