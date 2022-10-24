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Giriş Tarihi: 24.10.2022 23:31

İzmir’de öldürülen 14 yaşındaki çocuğun katil zanlısı tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde, metruk binada çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Habib Askay'ın (14) katil zanlısı İ.C. (17) tutuklandı

DHA
İzmir’de öldürülen 14 yaşındaki çocuğun katil zanlısı tutuklandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1063 sokakta metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Habib Askay ile İ.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İ.C. yanında getirdiği bıçakla Askay'a saldırdı.

Askay, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerinde yere yığılırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olduğu tespit edilen Askay, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Askay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan İ.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir’de öldürülen 14 yaşındaki çocuğun katil zanlısı tutuklandı
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