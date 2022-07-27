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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:21

İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA
İzmir’de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kırsal Orhanlı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye 4 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı.



MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN 15 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

İlçeye bağlı Yeniköy mevkisindeki makilikte de saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 15 dakikada söndürüldü.



Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürüyor.

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İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
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