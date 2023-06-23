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Giriş Tarihi: 23.6.2023 22:45 Son Güncelleme: 23.6.2023 22:47

İzmir’de ormanlara giriş yasaklandı

İzmir Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde il genelindeki toplam 26 ormana girişleri 31 Ekim 2023’e kadar yasaklandığını duyurdu.

İHA
İzmir’de ormanlara giriş yasaklandı
İzmir Valiliği, il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca il genelinde bulunan 26 ormana girişlerin 31 Ekim 2023'e kadar yasaklandığı ifade edilirken, bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmanın da yasaklandığı belirtildi.
Ormanlarda kolluk kuvvetlerince devriye uygulamaları yapılacağı da ifade edilirken, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında da Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacağı açıklandı.

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İzmir’de ormanlara giriş yasaklandı
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