İzmir’de ortalık karıştı: 1’i ağır 2 yaralı var!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yerinden bıçaklanan Gökhan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.