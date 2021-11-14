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Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:07 Son Güncelleme: 14.11.2021 09:12

İzmir'de ortalık karıştı: 1'i ağır 2 yaralı var!

DHA
İzmir’de ortalık karıştı: 1’i ağır 2 yaralı var!

İzmir Konak'ta dehşet verici bir olay yaşandı. İki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) yaralandı. İşte haberin detayları...

Korkunç olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak mahallesi 1471 sokakta meydana geldi. İki grup arasında çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, Gökhan A. ve Ercan Ç.'yi bıçakladı.

İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı | Video


Bıçaklı saldırı sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yerinden bıçaklanan Gökhan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de ortalık karıştı: 1'i ağır 2 yaralı var!
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