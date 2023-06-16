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Giriş Tarihi: 16.6.2023 10:37 Son Güncelleme: 16.6.2023 10:49

İzmir’de otomobil devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı

İzmir’de Burcu D. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde bulunan 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de otomobil devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı

İzmir'in Tire ilçesi Yeniçiflik Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Burcu D.'nin kullandığı otomobil, Tire - Torbalı kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Burcu D., yolcu konumunda bulunan Hüseyin D. (1), Defne Y. (1), Derin Y. (1), Deren D. (3), Raziye P. (73), Tamay E. (41), Tülay D. (66) ve Nuriye Y. (61) yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Derin Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de otomobil devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı
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