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Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:33 Son Güncelleme: 18.1.2024 11:41

İzmir'de otomobil, köprü korkuluklarına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

İzmir’de Küçük Menderes Nehri üzerindeki köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de otomobil, köprü korkuluklarına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Tire-Bayındır karayolu Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nde meydana geldi. Tire'den Bayındır yönüne giden Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18), Okan Acar (29), Salih Kaan Özaslan (20) ve Asil Can Duran'n (35) içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki gençlerden bazıları, yola savruldu. Kazada Tire'de oto-yıkama servisi işleten Salih Kaan Özarslan ile reklam firması işleten Asil Can Duran hayatını kaybetti, diğer 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar sonrası Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobili kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de otomobil, köprü korkuluklarına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
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