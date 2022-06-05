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Giriş Tarihi: 5.6.2022 05:06

İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

AA
İzmir’de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti.

Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı
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