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Giriş Tarihi: 17.5.2023 05:54

İzmir’de parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İzmir’in Buca ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan kavgada 8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

İHA
İzmir’de parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde İnkılap Mahallesi'nde bulunan Buca Şirinyer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, kişi veya kişilerce vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Akgül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili M.A. ve A.E., isimli 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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