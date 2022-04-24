Son dakika: İzmir'de pitbull dehşeti! "Gerçekten korkuyoruz"

Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için araştırmaya başladı. Parka eşi ve çocuğu ile gelen Melike Güven isimli vatandaş, parkta köpeklerini gezdiren bazı vatandaşların köpeklerine tasma takmadıklarını, bu yüzden tedirgin olduklarını söyledi. Güven, "Çocuğumla parka geldim. Burada tasmasız köpekler gezdiriliyor. Bir köpek saldırıya uğradı. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen tasmasız köpekleri gezdirmeyin. Gerçekten korkuyoruz" dedi.